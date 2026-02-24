27°
24 de Febrero,  Jujuy, Argentina
TRANSITO

Excavación nocturna en Av. Santibáñez, solicitan circular con precaución

Solicitan a conductores seguir indicaciones de personal de tránsito por tareas de excavación en Av. Santibáñez. Los trabajos se extenderán desde el 25 de febrero hasta el 1 de marzo.

Martes, 24 de febrero de 2026 17:55

La Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general y a los conductores en particular, que por motivos de tareas de excavación el día miércoles 25 de 00 a 6:00 horas, para la instalación de cañeros/tendido de conductores subterráneos de media tensión.

Los trabajos se realizarán sobre Av. Santibáñez desde Benito Bárcena hasta Patricias Argentinas, solicitan a los conductores circular con máxima precaución y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar.    

El organismo municipal indicó que a partir del día miércoles 25 de febrero, de 00:00 a 06:00 hs. y hasta el domingo 1 de marzo del año en curso, en horarios nocturnos de 22: a 06:00 horas, dispuso la afectación de personal de tránsito en los cruces de calzada correspondientes.

Por tal motivo se ruega prestar especial atención al personal apostado, además de la señalización ubicada en el lugar.

