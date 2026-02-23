"El jueves será mi último partido en River" dijo Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo dejará de ser el técnico de River. El técnico tomó la decisión de ponerle punto final a su segunda etapa como técnico en Núñez, después de una larga mala racha de resultados y de un rendimiento futbolístico que no logró revertir ni con una pretemporada y un mercado de pases en el que buscó renovar el plantel.

“El jueves será mi último partido”, confirmó el propio entrenador en un video que publicó el club después del entrenamiento en el River Camp donde el Muñeco dirigió la práctica y luego tuvo una extensa reunión con el presidente Stéfano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli.

La derrota del domingo frente a Vélez encadenó la tercera caída consecutiva en el Torneo Apertura y contemplando los últimos 20 partidos oficiales, la estadística es contundente: cinco ganados, dos empatados y 13 perdidos. En el medio, acumuló eliminaciones (Palmeiras lo sacó de la Libertadores; Independiente Rivadavia, de la Copa Argentina; y Racing del campeonato local) y papelones como las derrotas ante Riestra, Sarmiento y Tigre.