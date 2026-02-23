21°
Senado

Carolina Moisés conformará un nuevo bloque en el Senado

La senadora nacional por Jujuy, Carolina Moisés, comunicó  la conformación de un nuevo espacio parlamentario en la Cámara Alta donde  asumirá la presidencia del bloque “Convicción Federal”, una bancada que se define dentro del peronismo federal y que busca disputar representación interna frente a la conducción actual del kirchnerismo en el Senado.

Lunes, 23 de febrero de 2026 20:15

El nuevo bloque estará integrado además por los senadores Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), y se oficializará en el marco de la sesión preparatoria en la que se definirán autoridades del Senado y la integración de las comisiones. Desde el espacio señalaron que la decisión responde a la necesidad de que las minorías y la oposición estén representadas institucionalmente en dictámenes, proyectos y debates.

En el comunicado, Convicción Federal sostuvo que ocupar los lugares en las comisiones es clave para garantizar la representatividad que, según afirman, “hoy le niega a la oposición”.

 En ese sentido, cuestionaron lo que definieron como una “mala praxis parlamentaria” que, a su entender, dejó al peronismo sin capacidad de acción en debates centrales como la reforma laboral. “Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, señalaron.
Moisés, quien encabezará el nuevo espacio, reafirmó junto a sus pares la identidad peronista del bloque y su rol opositor al Gobierno nacional.

 “No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron a la conducción del Partido Justicialista nacional por promover divisiones internas y sanciones que, según indicaron, profundizaron fracturas y fracasos electorales.

Desde Convicción Federal aseguraron que el objetivo es “enriquecer el debate parlamentario, no anularlo”, sostener la pluralidad interna.

