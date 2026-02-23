Mirtha Legrand cumple 99 años: leyenda de la televisión argentina

Con casi seis décadas al frente de sus míticos almuerzos, la diva continúa sorprendiendo por su lucidez y una trayectoria que combina el glamour de la época de oro del cine con los desafíos políticos de la televisión contemporánea.

Nacida como Rosa María Juana Martínez Suárez, la conductora siempre recuerda sus raíces en Santa Fe. Durante un programa de 2020, confesó un detalle que pocos imaginaban: “Quiero que sepan que siempre odié el nombre Mirtha”. Según relató, su identidad artística fue fruto del azar; su representante, Ricardo Cherebelo, propuso el apellido Legrand y los nombres de pila de ella y su hermana Goldie se definieron lanzando una moneda al aire.

“Para ponernos el nombre a cada una revoleamos una moneda, y así se definió quién era cada cual”, recordó sobre aquel inicio junto a su gemela, con quien comenzó estudiando piano, zapateo americano y castañuelas.

Su ascenso fue meteórico. Tras debutar como extra bajo el nombre de Rosita Luque, alcanzó la fama a los 14 años con Los Martes Orquídeas. Poco después, conoció al director Daniel Tinayre, quien se convertiría en su marido por 50 años y el artífice de su consolidación como estrella dramática.

La carrera de Legrand no estuvo exenta de turbulencias. En 1952, tras un conflicto de su esposo con la actriz Fanny Navarro, la pareja fue señalada por el peronismo. “Caímos en una lista negra”, rememoró Mirtha, explicando que debieron radicarse en España por un tiempo.

Sin embargo, el hito que cambiaría la TV argentina ocurrió el 3 de junio de 1968, cuando debutó con sus almuerzos en Canal 9. Mirtha recuerda con precisión absoluta aquel primer menú de pollo y el gesto protector de Tinayre: “El mozo me sirvió pata, y Daniel dijo: ‘No, no, sírvale pechuga, que a ella le gusta la pechuga’. Y a partir de ahí, me sentí cómoda, me sentí como en casa”.

Pese a su exigencia inicial cuando Alejandro Romay le anunció un rating de 12 puntos, el programa se volvió un éxito imbatible que atravesó proscripciones en la década del 70 y dificultades durante el gobierno de Alfonsín, regresando definitivamente a la pantalla nacional en 1989.

Una vigencia que rompe récords

En los últimos años, "La Chiqui" ha demostrado una resiliencia inquebrantable. Tras superar las pérdidas de su hijo Daniel, de su marido, y más recientemente de sus hermanos José y Goldie —a quien no pudo despedir debido al aislamiento por Covid-19—, la conductora retomó su lugar en la cabecera de la mesa en 2022.

Su impacto global fue reconocido por el libro Guinness, que la distinguió como la presentadora activa de mayor edad en el mundo. Entre sus múltiples galardones se destacan los Martín Fierro de Oro, Brillante y el reciente premio Leyenda (2025), además de doctorados honoris causa y distinciones internacionales como la Legión de Honor francesa. Hoy, a un paso del centenario, Mirtha Legrand sigue marcando la agenda cultural, demostrando que su mito, lejos de apagarse, se fortalece con cada emisión.