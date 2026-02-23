Carolina Moisés conformará un nuevo bloque en el Senado

El nuevo bloque estará integrado además por los senadores Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), y se oficializará en el marco de la sesión preparatoria en la que se definirán autoridades del Senado y la integración de las comisiones. Desde el espacio señalaron que la decisión responde a la necesidad de que las minorías y la oposición estén representadas institucionalmente en dictámenes, proyectos y debates.

En el comunicado, Convicción Federal sostuvo que ocupar los lugares en las comisiones es clave para garantizar la representatividad que, según afirman, “hoy le niega a la oposición”.

En ese sentido, cuestionaron lo que definieron como una “mala praxis parlamentaria” que, a su entender, dejó al peronismo sin capacidad de acción en debates centrales como la reforma laboral. “Se ha demostrado en el debate de la reforma laboral que este error político ha dejado a los trabajadores y a la CGT sin un dictamen y al bloque peronista sin una propuesta superadora ante la sociedad”, señalaron.

Moisés, quien encabezará el nuevo espacio, reafirmó junto a sus pares la identidad peronista del bloque y su rol opositor al Gobierno nacional.

“No somos libertarios, no nos vamos con Milei y somos críticos de su plan económico”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron a la conducción del Partido Justicialista nacional por promover divisiones internas y sanciones que, según indicaron, profundizaron fracturas y fracasos electorales.

Desde Convicción Federal aseguraron que el objetivo es “enriquecer el debate parlamentario, no anularlo”, sostener la pluralidad interna.