Advierten el paro de 48 horas para el inicio de clases

Juan Carlos Córdoba, secretario adjunto del CEDEMS, confirmó el rechazo a la oferta salarial presentada por el gobierno en la última reunión paritaria. Los docentes consideran la propuesta “insuficiente” porque “no refleja la realidad en la que estamos viviendo hoy en día”. Según explicó, el aumento real sería de apenas el 4% en febrero, muy por debajo de la inflación actual.

“Sabemos que está reflejado un 2,9 en diciembre y un 3,1 en enero, por lo que la suma sería un 6% para iniciar, y se proyecta para los próximos meses un porcentaje de aumento inflacionario igual”, detalló Córdoba. En ese contexto, el gremio solicita un incremento mínimo del 20% para equiparar el salario a la canasta básica familiar, que supera los $1.300.000. “El aumento que ofrecen varía entre 30.000 y 70.000 pesos, lo que consideramos obviamente insuficiente con todo este aumento que están habiendo, sobre todo de transporte”, agregó.

El dirigente mencionó, de no mediar una mejora en la propuesta, no habrá inicio de clases. “Aún tenemos el argumento necesario de que los fondos en Jujuy existen para dar un aumento mínimo. Seguramente la Asamblea decidió que no se va a iniciar el ciclo lectivo para el lunes 2 de marzo y estaríamos iniciando con un paro de 48 horas”, señaló.

En la misma línea, Mariela Chiri, miembro de la junta provisoria de ADEP, calificó la oferta gubernamental como “muy magra, ínfima”. En diálogo con el matutino, explicó que “lo que pide ADEP siempre es una recomposición que esté de acuerdo a lo que es la canasta básica, entonces estamos hablando de $ 1.300.000 . Ante un sueldo de 800 mil, muy lejos de lo que la propuesta del gobierno fue en estos días”.

Chiri detalló que el aumento ofrecido ronda los “100 mil pesos más o menos, que ellos van a ir aumentando en cuotas hasta junio”, una cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas. “La contrapropuesta de ADEP, o más bien lo que tendría que hacer el gobierno, es aumentar de 100 a 150 por mes para que pudiéramos llegar a lo que es el sueldo que podría alcanzar tan solo para las necesidades básicas”, afirmó.

Además del reclamo salarial, la gremialista advirtió que “el inicio del ciclo lectivo peligra” y que desde ADEP “adherimos a toda medida nacional”. “El año pasado, cuando nos sentamos en paritarias, ADEP dejó bien marcado que con los aumentos que viene haciendo el gobierno, lo único que hace es poner en peligro el inicio del ciclo lectivo. Y ahora nos reafirmamos: no podemos comenzar un ciclo lectivo normalmente con un sueldo que está muy por debajo de la canasta básica”, sostuvo.

Por último, Chiri se refirió a la situación interna del gremio. “En agosto del año pasado fuimos elegidos como junta provisoria con el fin de convocar a elecciones y normalizar el sindicato de ADEP. La junta electoral fue elegida el 2 de diciembre y el pasado 10 de febrero ya comenzó a trabajar. Prontamente sacarán un cronograma y, según el estatuto, se prevén 90 días para la realización de los comicios. En el primer semestre de este año ya estaríamos teniendo elecciones y por fin habrá una comisión directiva que se haga cargo”, concluyó.