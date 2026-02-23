Gran demanda en el ingreso 2026 a Humanidades

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el secretario académico de la cada de estudios, Carlos Albarracin informó que las preinscripciones continúan abiertas hasta el 28 de febrero y se realizan de manera online a través de la página oficial https://www.fhycs.unju.edu.ar/

En simultáneo ya arrancó la etapa de ambientación que se extenderá durante tres semanas, hasta el 13 de marzo. Esta instancia está destinada tanto a estudiantes preinscriptos como inscriptos y busca acompañar el ingreso a la vida universitaria. Además señaló el académico, "La ambientación busca brindar información académica y administrativa. Cumple un rol central en la socialización académica, permitiendo que los nuevos estudiantes comprendan el funcionamiento institucional, la organización de materias y la dinámica de cursado".

Entre las carreras con mayor demanda se destacan Trabajo Social y las tecnicaturas en Comunicación Digital Convergente y Gestión Editorial, aunque desde la institución señalaron que todas las propuestas mantienen una convocatoria sostenida.

Las autoridades remarcaron que se trata de una "facultad de puertas abiertas", con equipos de tutorías y personal dispuesto a acompañar a quienes inician esta nueva etapa en la universidad pública.