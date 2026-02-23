Arrancó la nueva edición de "Gran Hermano: Generación Dorada"

La nueva temporada, bautizada Generación Dorada, comenzó esta misma noche y el ingreso de los participantes se está viviendo minuto a minuto, en vivo, con sorpresas, nervios y una expectativa que se siente en el aire.
La gala de estreno ya está en marcha y aparece en pantalla para dar inicio a esta edición que celebra los 25 años del reality en la Argentina. La casa se muestra renovada, con estética dorada, nuevos espacios y reglas que cambian el juego desde el primer día. Nada es igual que antes y los jugadores lo saben: entran a competir sin piedad.
El ingreso de los participantes se realiza en dos noches consecutivas y cada puerta que se abre genera revuelo en redes. En cuestión de minutos, los nombres empiezan a convertirse en tendencia y el público ya analiza estrategias, perfiles y posibles alianzas. La primera nominación llega en apenas 48 horas, así que no hay tiempo para adaptarse: el juego ya está corriendo.
Como en cada temporada, Gran Hermano contará con un panel de analistas que promete debates picantes y miradas filosas: Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago “Tato” Algorta, además del invitado especial Tomás Balmaceda. Por su parte, Robertito Funes Ugarte continúa al frente de La Noche de los Ex, acompañado por ex participantes del reality.