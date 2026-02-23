13°
23 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Marcelo Gallardo
educación
La opinión
Gran Hermano
Marcelo Gallardo
educación
La opinión
Gran Hermano

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
TENDENCIAS

Arrancó la nueva edición de "Gran Hermano: Generación Dorada"

La casa más famosa del país vuelve al canal de la familia 

Lunes, 23 de febrero de 2026 22:26

La nueva temporada, bautizada Generación Dorada, comenzó esta misma noche y el ingreso de los participantes se está viviendo minuto a minuto, en vivo, con sorpresas, nervios y una expectativa que se siente en el aire.

La gala de estreno ya está en marcha y  aparece en pantalla para dar inicio a esta edición que celebra los 25 años del reality en la Argentina. La casa se muestra renovada, con estética dorada, nuevos espacios y reglas que cambian el juego desde el primer día. Nada es igual que antes y los jugadores lo saben: entran a competir sin piedad.

El ingreso de los participantes se realiza en dos noches consecutivas y cada puerta que se abre genera revuelo en redes. En cuestión de minutos, los nombres empiezan a convertirse en tendencia y el público ya analiza estrategias, perfiles y posibles alianzas. La primera nominación llega en apenas 48 horas, así que no hay tiempo para adaptarse: el juego ya está corriendo.

Como en cada temporada, Gran Hermano contará con un panel de analistas que promete debates picantes y miradas filosas: Ceferino ReatoSol PérezEliana GuercioGastón TrezeguetLaura Ubfal y Gustavo Conti. A ellos se suman nuevas incorporaciones como Mariana BreyAna Laura Román, Eugenia Ruiz y el último campeón, Santiago “Tato” Algorta, además del invitado especial Tomás Balmaceda. Por su parte, Robertito Funes Ugarte continúa al frente de La Noche de los Ex, acompañado por ex participantes del reality.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD