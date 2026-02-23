13°
TENDENCIAS

Arrancó la nueva edición de "Gran Hermano: Generación Dorada"

La casa más famosa del país vuelve al canal de la familia 

Lunes, 23 de febrero de 2026 22:26

La nueva temporada, bautizada Generación Dorada, comenzó esta misma noche y el ingreso de los participantes se está viviendo minuto a minuto, en vivo, con sorpresas, nervios y una expectativa que se siente en el aire.

La gala de estreno ya está en marcha y  aparece en pantalla para dar inicio a esta edición que celebra los 25 años del reality en la Argentina. La casa se muestra renovada, con estética dorada, nuevos espacios y reglas que cambian el juego desde el primer día. Nada es igual que antes y los jugadores lo saben: entran a competir sin piedad.

El ingreso de los participantes se realiza en dos noches consecutivas y cada puerta que se abre genera revuelo en redes. En cuestión de minutos, los nombres empiezan a convertirse en tendencia y el público ya analiza estrategias, perfiles y posibles alianzas. La primera nominación llega en apenas 48 horas, así que no hay tiempo para adaptarse: el juego ya está corriendo.

 

