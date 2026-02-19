Tras la fuerte tormenta creció el río de la quebrada en el sector norte de la localidad.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial informó que se registra un corte total momentáneo en la Ruta Nacional 9, a la altura de Huacalera.

La medida se debe a la presencia de sedimentos y piedras sobre la calzada, lo que genera riesgo para la circulación vehicular en la zona.

Desde el organismo recomendaron a los conductores circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener la distancia de frenado y respetar las señalizaciones viales, así como las indicaciones del personal de seguridad que se encuentra regulando el tránsito en el sector.

Se solicita evitar la zona hasta que se normalice la transitabilidad.