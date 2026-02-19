36°
Municipios

Sin ascensor urbano por tres días

El Ascensor Urbano 1, ubicado en ex vieja terminal, permanecerá fuera de servicio por tareas de mantenimiento

Jueves, 19 de febrero de 2026 18:00

El municipio capitalino informó que el Ascensor Urbano 1, ubicado en la intersección de Iguazú y Santiago del Estero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, permanecerá fuera de servicio a partir del día de la fecha y por un lapso aproximado de 72 horas.

La medida fue comunicada por la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, y responde a la realización de tareas de mantenimiento con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad del sistema.

Desde el municipio solicitaron a los usuarios habituales tomar las precauciones necesarias y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos previstos.
Una vez finalizadas las tareas, el servicio será restablecido con normalidad

