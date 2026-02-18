Hallan artefacto militar en desuso dentro de una vivienda

El hecho ocurrió en una vivienda del populoso barrio capitalino, cuando la propietaria encontró un elemento de forma cilíndrica y aspecto metálico en un sector descampado de su domicilio. Sin saber si podía representar un peligro, la mujer dio aviso a las autoridades, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad para este tipo de situaciones.

Fuentes policiales indicaron que, ante la alerta, efectivos de la División Explosivos de la Dirección General de Bomberos tomaron contacto telefónico con la vecina y le brindaron instrucciones precisas para que no manipulara el objeto y se mantuviera a una distancia prudencial hasta la llegada de los especialistas.

Una vez en el lugar, el equipo táctico trabajó en conjunto con personal de la Comisaría Seccional 63 y del SAME para acordonar la zona y evacuar a los vecinos más cercanos como medida de prevención.

Tras una inspección minuciosa, los expertos determinaron que se trataba de un artefacto reglamentario de uso militar, el cual presentaba claros signos de desgaste y una aparente antigüedad considerable. A pesar de su estado, el equipo procedió con extrema cautela, considerando que este tipo de elementos pueden conservar su capacidad destructiva.

Finalmente, los técnicos especializados lograron asegurar el artefacto y lo trasladaron bajo estrictas normas de seguridad a un lugar adecuado para su resguardo y posterior disposición final. El operativo concluyó sin heridos ni daños materiales, y las autoridades aprovecharon la ocasión para recordar a la comunidad la importancia de no manipular objetos sospechosos y dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad ante hallazgos de esta naturaleza.