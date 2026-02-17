Año Nuevo Chino, el año del caballo de fuego

El 17 de febrero de 2026, millones de personas en todo el mundo celebran el comienzo del Año Nuevo Chino, que en esta oportunidad se identifica con el ciclo del Caballo de Fuego.

La llegada de este signo implica un periodo de decisiones firmes y transformaciones profundas, aspectos tradicionalmente relacionados con el simbolismo del caballo y el elemento fuego en la cultura china.

Rituales tradicionales para atraer la fortuna

La limpieza total del hogar antes del inicio del nuevo año lunar, simboliza el cierre de ciclos pasados y la apertura a nuevas oportunidades. Entrega de sobres rojos, conocidos como "Hong Bao", que contienen dinero y se obsequian a niños y adultos mayores. Este gesto busca transmitir buenos deseos y protección, reforzando los lazos comunitarios y familiares.

En el caso de los sobres rojos, la cantidad de dinero debe ser siempre par, evitando los números impares que se asocian con la mala fortuna. Las personas jóvenes deben mostrar respeto hacia los mayores mediante una inclinación específica de las manos, un ritual que conserva un profundo significado cultural y simbólico.

Lo que no debe hacer

Durante el primer y segundo día del ciclo lunar, no se permite lavar la ropa, el cabello ni bañarse, en señal de respeto al Dios del Agua. Tampoco se debe barrer ni sacar la basura, ya que ese acto se asocia con el despilfarro de la fortuna. No presionar a nadie para que se levante de la cama y no saludar de Año Nuevo a personas que aún están acostadas, ya que esas acciones podrían augurar dificultades, enfermedades o pereza durante el año.

El uso de tijeras, cuchillos o agujas se restringe para prevenir accidentes, mientras que las mujeres casadas solo pueden visitar la casa de sus padres a partir del segundo día del ciclo.

Significado y selección de colores para la suerte

El uso del color durante el Año Nuevo Chino surge de una tradición milenaria, en la que cada tonalidad posee un significado específico y cumple la función de canalizar energías determinadas.

El rojo se posiciona como el tono central de las celebraciones, considerado símbolo de protección, felicidad y éxito, así como el mejor amuleto para espantar la mala fortuna. Este color refuerza su protagonismo en 2026 por la asociación directa con el elemento fuego, propio del ciclo que comienza.

El dorado y el amarillo adquieren relevancia por su vinculación con la riqueza, la estabilidad financiera y la nobleza. Estos tonos, al combinarse con la paleta cálida del fuego, buscan atraer abundancia y prosperidad en los proyectos profesionales y personales.

El naranja y otros cálidos intensos se asocian con la creatividad y la capacidad de adaptarse a los nuevos retos, mientras que el verde representa renovación, crecimiento y salud, elementos a los que se les atribuye una conexión directa con la naturaleza y el desarrollo personal.

Según el Feng Shui, el verde conecta con el elemento madera, simbolizando expansión y vitalidad. Por ello, se recomienda integrar este color en la decoración del hogar para mantener la energía positiva a lo largo del ciclo.

Tonalidades a evitar y su simbolismo

Dentro de las recomendaciones para recibir el Año Nuevo Chino, existen colores cuyo uso se desaconseja debido a su carga simbólica negativa.