Alto Comedero

Carnaval de las Infancias en el Multiespacio

Los chicos recibirán un kit carnavalero con espuma y golosinas.

Martes, 17 de febrero de 2026 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invitó a todas las familias de la ciudad a participar del Carnaval de las Infancias, una propuesta recreativa y gratuita pensada especialmente para que los niños disfruten de una jornada colmada de juegos, música y alegría.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 21 del corriente, en el horario de 15 a 18, en el Multiespacio El Alto.

Al respecto, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, expresó que ya tenían "la experiencia del año pasado que fue fantástico, y como siempre querer darles en esta fecha especial de carnaval una fiesta muy linda a los chicos, así que tenemos de nuevo este año el Carnaval de las Infancias, calculamos una asistencia de mínimo cuatro mil chicos, como tuvimos el año pasado".

En cuanto a las actividades previstas mencionó que "se va a realizar en el Multiespacio Alto Comedero, sábado 21 de febrero, de 15 a 18. Invitamos a todos los chicos de la ciudad, se van a encontrar con juegos, peloteros, le vamos a regalar un kit carnavalero, con espuma, golosinas, habrá música en vivo, grupos infantiles que van a actuar, así que va a ser una tarde maravillosa".

Desde el municipio informaron que la entrada será libre y gratuita, aunque deberá retirarse previamente en los puntos habilitados. En este sentido, Batistella explicó, "las entradas estarán disponibles en los CPV y CIC del municipio, vamos a tener entradas en el edificio de calle El Éxodo, en la Dirección de Deporte del parque San Martín, en las oficinas ubicadas en calle Jorge Newbery 996 y en la Casa de la historia y la Cultura Jorge Cafrune, y con esa entrada los chicos van a poder canjear el kit más las golosinas", remarcó más adelante.

Finalmente la funcionaria reiteró la invitación a las familias capitalinas. "Los esperamos a todos, lo bueno que tiene este moderno Multiespacio es que se llevará a cabo el carnaval llueva o no llueva, este sábado 21 de febrero de 15 a 18".

De esta manera los chicos podrán disfrutar de una jornada plena de juegos, música y sorpresas.

También divertirse con los elementos del kit carnavalero, sobre todo la espuma que tanta alegría les provoca.

 

