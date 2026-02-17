Tras una persecución atrapan a un hombre con dos pedidos de captura por violencia de género

Una espectacular persecución tuvo lugar durante la tarde del domingo en la ciudad de Perico, cuando efectivos de la Unidad Regional N° 6 lograron detener a un hombre de 28 años que era intensamente buscado por la justicia con dos pedidos de captura vigentes por causas de Violencia de Género.

El procedimiento se inició en el puesto caminero de Perico, luego de que el sujeto fuera divisado previamente durante los festejos de la Chaya en San Juancito. El hombre circulaba a bordo de una moto Rouser negra junto a una mujer cuando los uniformados intentaron realizar un control de rutina.

Lejos de acatar la orden de detención, el conductor hizo caso omiso a las voces de alto e intentó darse a la fuga de manera temeraria, casi atropellando a un efectivo que se encontraba en el control vial. Durante varios minutos, emprendió una huida a alta velocidad por distintas arterias de la ciudad hasta que, al llegar a la zona de la bicisenda, perdió el control del rodado y derrapó violentamente contra el asfalto.

Producto del impacto, su acompañante sufrió lesiones visibles en el rostro y debió ser asistida de urgencia por personal del SAME, que la trasladó al Hospital Arturo Zabala para su atención médica.

En el lugar trabajaron efectivos de Criminalística y Seguridad Vial, quienes sometieron al demorado a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo. Sin embargo, el médico policial de turno diagnosticó signos de ingesta de alcohol.

Por disposición de la ayudante fiscal, Dra. Calderón, el hombre fue trasladado a la Seccional 21°, donde quedó alojado a disposición de la justicia.