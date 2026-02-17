Paso de Jama: cierre preventivo para todo tipo de vehículos

Fuentes oficiales confirmaron el cierre total del Paso de Jama, en el límite con Chile, debido al riesgo inminente de tormentas eléctricas en la alta montaña.

La medida, que regirá a partir de las 16 de este martes e implica la inhabilitación total de la calzada para todo tipo de vehículos, incluyendo autos particulares, buses de pasajeros y transporte de carga. La decisión fue tomada por las autoridades del Centro Fronterizo de Jama en conjunto con los organismos de emergencia de ambos países, ante la proximidad de un frente de mal tiempo que afecta directamente la cordillera de los Andes.

El cierre preventivo busca evitar que conductores y pasajeros queden varados en medio de la ruta ante la posible caída de nieve, granizo o la falta de visibilidad que generan los fenómenos eléctricos en la zona.

Se recomienda a los viajeros que tengan previsto cruzar hacia Chile o regresar al país durante la tarde de hoy, reprogramar sus viajes o consultar el estado de las rutas antes de salir. El paso permanecerá cerrado hasta que las condiciones climáticas mejoren y garantice la seguridad para la circulación.