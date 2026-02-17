25°
Calilegua
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat
Dirección de Zoonosis
reforma laboral
carnaval 2026
Humahuaca
El tiempo en Jujuy
Alberto Samid
Boca
Calilegua
CALILEGUA

Calilegua: joven armado con machete atacó a la policía y fue reducido con disparos de advertencia

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en las inmediaciones del Club Mitre.

Martes, 17 de febrero de 2026 10:07

Un violento episodio se desató en la tarde del domingo en la localidad de Calilegua, cuando un joven de 24 años intentó atacar con un machete a efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 4, en medio de un procedimiento de identificación. La situación obligó a los uniformados a realizar un disparo de advertencia para reducir al agresor y evitar lesiones graves.

Todo comenzó alrededor de las 18 horas, sobre calle M.L. Balderrama, en las cercanías del Club Mitre, cuando los policías observaron a tres individuos que circulaban en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, uno de ellos exhibió un machete de gran tamaño y arremetió contra el personal policial, generando un momento de extrema tensión.

Ante la inminente amenaza y para resguardar la integridad física de los agentes y del propio agresor, los uniformados efectuaron un disparo con cartucho de estruendo AT 12/70 al aire. La medida de disuasión dio resultado: el atacante frenó su accionar violento y permitió que los efectivos lo redujeran y aprehendieran, secuestrando además el arma blanca que portaba.

El operativo sumó mayor complejidad cuando un grupo de vecinos del barrio Mitre comenzó a congregarse en el lugar con la intención de obstaculizar la labor policial. Esta situación llevó a las autoridades a disponer el traslado inmediato del detenido hacia la Seccional N° 41, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El joven fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia de arma, mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga. Interviene en la causa la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación.

