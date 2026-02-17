Calilegua: joven armado con machete atacó a la policía y fue reducido con disparos de advertencia

Un violento episodio se desató en la tarde del domingo en la localidad de Calilegua, cuando un joven de 24 años intentó atacar con un machete a efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional N° 4, en medio de un procedimiento de identificación. La situación obligó a los uniformados a realizar un disparo de advertencia para reducir al agresor y evitar lesiones graves.

Todo comenzó alrededor de las 18 horas, sobre calle M.L. Balderrama, en las cercanías del Club Mitre, cuando los policías observaron a tres individuos que circulaban en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, uno de ellos exhibió un machete de gran tamaño y arremetió contra el personal policial, generando un momento de extrema tensión.

Ante la inminente amenaza y para resguardar la integridad física de los agentes y del propio agresor, los uniformados efectuaron un disparo con cartucho de estruendo AT 12/70 al aire. La medida de disuasión dio resultado: el atacante frenó su accionar violento y permitió que los efectivos lo redujeran y aprehendieran, secuestrando además el arma blanca que portaba.

El operativo sumó mayor complejidad cuando un grupo de vecinos del barrio Mitre comenzó a congregarse en el lugar con la intención de obstaculizar la labor policial. Esta situación llevó a las autoridades a disponer el traslado inmediato del detenido hacia la Seccional N° 41, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

El joven fue imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y tenencia de arma, mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga. Interviene en la causa la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación.