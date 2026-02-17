Feriado de carnaval: viajaron 3 millones de turistas y gastaron más de 1 billón de pesos

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 3 millones de turistas viajaron por el país durante los cuatro días de asueto, lo que representó un crecimiento del 7,2% en comparación con el mismo feriado de 2025 y la mejor marca desde que se tiene registro, superando el pico anterior de 2023.

El impacto económico directo fue igualmente sorprendente: los visitantes gastaron más de $ 1.007.793 millones (un billón de pesos) en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte y recreación. Este mazo representa un incremento del 6% en términos reales frente al año pasado, según los datos de la entidad.

Gasto y estadía: números que dejan huella

El informe detalla que el gasto diario promedio por turista fue de $ 111.605, una cifra que, si bien es ligeramente inferior a la de 2025 en términos reales (-7,7%), se vio compensada por una estadía más prolongada. Los viajeros aprovecharon al máximo el fin de semana XXL y promediaron 3 días de estadía, superando los 2,8 días del año anterior.

"El clima fue inestable, típico de febrero, con calor, lluvias y tormentas en casi todas las ciudades, pero eso no frenó las decisiones de viajar", destacó CAME en su comunicado, señalando que las condiciones meteorológicas ya no parecen ser un factor determinante.

Destinos y transporte: un país en movimiento

Las celebraciones tradicionales marcaron la hoja de ruta de los turistas. Las provincias con carnavales más arraigados, como Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, fueron las grandes protagonistas, seguidas de cerca por los clásicos destinos de la costa atlántica bonaerense, Mendoza y el sur del país.

El movimiento no solo se sintió en las calles. El transporte aéreo fue un termómetro clave de la movilización: solo entre Aerolíneas Argentinas y JetSmart trasladaron a 313.000 pasajeros, con más de 220.000 viajando en la línea de bandera. El viernes previo al feriado fue la jornada de mayor actividad en los aeropuertos.

En las rutas, el éxodo hacia la Costa Atlántica generó picos de hasta 2.000 vehículos por hora en la Ruta 2 y la Ruta 11, con Mar del Plata como uno de los destinos más convocantes, superando el 80% de ocupación hotelera. Para facilitar el flujo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial implementó restricciones para camiones en los corredores más transitados.

El movimiento también se reflejó en el turismo internacional de cercanía. Buquebus informó un crecimiento interanual del 27% en los viajes desde Uruguay hacia Argentina, confirmando la recuperación del flujo regional. En contrapartida, el Paso Cristo Redentor hacia Chile registró demoras moderadas de hasta 180 minutos, muy por debajo de las siete horas de espera del año pasado.

El esfuerzo de las familias

Un informe del INECO-UADE complementó el panorama al estimar que una familia tipo necesitó $ 1.265.013 para vacacionar dentro del país, una cifra que representa el 74% del salario promedio. A pesar del contexto económico con restricciones en los ingresos, el turismo interno se mantiene como un consumo resiliente, apalancado por la búsqueda de promociones y la importancia que las familias le dan a estas fechas de descanso y celebración.

Con este récord, la Argentina festeja su decimoquinto año consecutivo de Carnaval oficial, recuperando una tradición que había estado ausente del calendario de feriados nacionales por más de tres décadas.