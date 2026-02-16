Jujuy tiene la tasa más alta de donación de órganos de la Argentina

Jujuy concretó ayer el operativo de donación de órganos número 14 del año en el hospital "Pablo Soria", con una ablación de globos oculares.

De esta manera, según el reporte del Incucai, la provincia tiene la tasa de donación de órganos más alta del país, en lo que va del año.

Sobre una población estimada en 802.922 habitantes, la tasa de Jujuy es de 6.2 PMH (por millón de habitantes) seguida por la de Neuquén 4.24 PMH, Capital Federal 3.91 PMH y San Luis 3.71 PMH.

Mientras que las más bajas se registran en Misiones 0.7 PMH, Chaco 0.8 PMH, Córdoba 1.3 PMH y Formosa 1.6 PMH. Los datos oficiales, que se actualizan cada hora, muestran también que al momento provincias como Salta, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro todavía no registran donantes.

En Jujuy se van realizando 6 trasplantes de órganos de 5 donantes reales. Y son 130 los pacientes que están en lista de espera de órganos y otros 10 que requieren tejidos, ascendiendo el total a 140.

Son 108 a la espera de un trasplante renal, 1 renopancreático, 18 hepático, 2 cardíaco y 1 pulmonar. En cuanto a los tejidos, 6 se mantienen a la espera de córneas y 4, de escleras.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia destacan que los procedimientos son posibles gracias al trabajo coordinado entre los equipos hospitalarios, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (Cucaijuy) y la red provincial y nacional de trasplante.

Es que cada operativo representa una nueva posibilidad para personas que esperan un trasplante y refleja la solidaridad de las familias donantes, así como la preparación permanente de los equipos de salud que intervienen con profesionalismo y respeto.

Con ello, Jujuy continúa consolidando una red de donación activa, con información y acompañamiento permanente para la comunidad, entendiendo que donar es una decisión que transforma realidades y multiplica oportunidades.

Los interesados en obtener información sobre donación pueden acercarse al Cucaijuy, de calle Güemes 1360 de la capital o comunicarse al teléfono (0388) 4221228, de lunes a viernes de 8 a 14.

Cómo expresar la voluntad de donar

Bajo el slogan #elegíserdonante el Ministerio de Salud provincial recordó a la comunidad los pasos a seguir para expresar la voluntad de ser donante. Destacó que realizar el trámite lleva solo 5 minutos, es gratuito y que se puede hacer de forma presencial, digital o por correo postal. Para el registro presencial se puede realizar al momento de tramitar el DNI o en los organismos jurisdiccionales de ablación e implante de todo el país.

Para el registro digital se debe ingresar en Mi Argentina al formulario “Manifestar mi voluntad de donar”, en la sección de Salud. Por correo postal, enviar un telegrama gratuito con tu nombre, apellido, DNI y domicilio desde cualquier dependencia de Correo Argentino. Por último, comunicar sobre la decisión tomada a los familiares.