21°
15 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Localidad de El Quemado
Barrio Gorriti
inseguridad
avenida Italia
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Liga de España
carnaval 2026
robo
Jujuy Basquet
Localidad de El Quemado
Barrio Gorriti
inseguridad
avenida Italia
LIGA PROFESIONAL
PRIMERA NACIONAL
Liga de España
carnaval 2026
robo
Jujuy Basquet

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Jujuy Básquet cayó de local contra Barrio Parque

En un partido vibrante disputado en el Estadio Federación, el equipo cordobés se impuso 79-71 como visitante gracias a una increíble efectividad desde los 3 puntos.

Domingo, 15 de febrero de 2026 08:46

El encuentro comenzó con un Jujuy Básquet decidido a imponer condiciones. Los "Cóndores" arrancaron con un parcial de 4-0 apoyados en su juego interior, pero la falta de efectividad en los minutos siguientes les jugó una mala pasada. Barrio Parque, con transiciones rápidas y una gran circulación de balón, aprovechó para pasar al frente y cerrar el primer cuarto arriba por 21-17.

En el segundo segmento, el local ajustó su defensa y mejoró en ataque. Con un inspirado Fornes, autor de dos triples tempraneros, Jujuy logró equilibrar las acciones y ganó el cuarto por 22-19. Sin embargo, la paridad no fue suficiente para tomar la delantera, y se fueron al descanso con una mínima ventaja para los cordobeses: 40-39.

La historia dio un giro definitivo en el tercer cuarto. Barrio Parque afiló la puntería desde el perímetro y desató una verdadera lluvia de triples. Herrera y Rivata se convirtieron en las figuras del momento, anotando tres bombazos cada uno en ese período, lo que permitió a la visita estirar la diferencia e irse al último descanso 65-59.

El cierre fue emotivo. Jujuy Básquet no bajó los brazos y logró igualar el marcador en 70, desatando la euforia en el Estadio Federación. Pero cuando el partido parecía definirse en los detalles, apareció Bertona. A 12 segundos del final, con sangre fría, clavó un triple clave que sentenció el pleito. El marcador final fue 79-71, consolidando a Barrio Parque como uno de los equipos más enrachados del torneo.

Los parciales del partido fueron: 17-21, 22-19, 20-25 y 12-14.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD