Jujuy Básquet cayó de local contra Barrio Parque

El encuentro comenzó con un Jujuy Básquet decidido a imponer condiciones. Los "Cóndores" arrancaron con un parcial de 4-0 apoyados en su juego interior, pero la falta de efectividad en los minutos siguientes les jugó una mala pasada. Barrio Parque, con transiciones rápidas y una gran circulación de balón, aprovechó para pasar al frente y cerrar el primer cuarto arriba por 21-17.

En el segundo segmento, el local ajustó su defensa y mejoró en ataque. Con un inspirado Fornes, autor de dos triples tempraneros, Jujuy logró equilibrar las acciones y ganó el cuarto por 22-19. Sin embargo, la paridad no fue suficiente para tomar la delantera, y se fueron al descanso con una mínima ventaja para los cordobeses: 40-39.

La historia dio un giro definitivo en el tercer cuarto. Barrio Parque afiló la puntería desde el perímetro y desató una verdadera lluvia de triples. Herrera y Rivata se convirtieron en las figuras del momento, anotando tres bombazos cada uno en ese período, lo que permitió a la visita estirar la diferencia e irse al último descanso 65-59.

El cierre fue emotivo. Jujuy Básquet no bajó los brazos y logró igualar el marcador en 70, desatando la euforia en el Estadio Federación. Pero cuando el partido parecía definirse en los detalles, apareció Bertona. A 12 segundos del final, con sangre fría, clavó un triple clave que sentenció el pleito. El marcador final fue 79-71, consolidando a Barrio Parque como uno de los equipos más enrachados del torneo.

Los parciales del partido fueron: 17-21, 22-19, 20-25 y 12-14.