Carnaval 2026

"Carnaval Seguro": habilitan una línea de whatsapp para emergencias

El número 388-6825291 permitirá enviar ubicación en tiempo real, fotos y videos para agilizar la respuesta policial durante los festejos. 

Domingo, 15 de febrero de 2026 07:30

En el marco del operativo "Carnaval Seguro 2026", la Policía de Jujuy habilitó un canal de comunicación directa a través de WhatsApp para atender emergencias y requerimientos en las localidades de la Quebrada de Humahuaca, ante la masiva concurrencia de turistas y comparsas prevista para las celebraciones.

El nuevo número -388-6825291- depende del Centro de Monitoreo de la Unidad Regional Nº 3 y funcionará como refuerzo de los canales tradicionales de atención. A través de esta línea, los vecinos y visitantes podrán compartir su ubicación en tiempo real, así como enviar fotografías, videos o audios que faciliten la intervención policial ante cualquier incidente.

Además de emergencias, la línea estará disponible para consultas, asesoramiento, denuncias no urgentes y especialmente para personas con dificultades en la comunicación oral.

Desde la fuerza provincial remarcaron que los números 911 y 101 continúan siendo los canales prioritarios ante situaciones de peligro inminente o emergencias de vida, mientras que esta nueva herramienta busca garantizar que ninguna situación quede sin atención durante las jornadas festivas.

La Unidad Regional Nº 3 solicitó a instituciones públicas, municipios, presidentes de comparsas, personal policial, vecinos y turistas difundir esta información y conservar los números habilitados, con el objetivo de garantizar un Carnaval seguro, ordenado y en paz para todos.

