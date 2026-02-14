“Estamos tan ilusionados como la gente”, dijo Casa

Se acerca el debut de Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional 2026 y el equipo viene "con el envión de haber ganado en la Copa Argentina" y "sintiéndose muy bien", como lo afirma uno de sus jugadores, la referencia para Maximiliano Casa.

Asimismo, el mencionado futbolista puso en valor "el haber empezado con el pie derecho el año", lo que ayuda "a corregir lo necesario de la mejor manera" y puntualizó que ahora "empezamos el campeonato principal".

Consultado por la preparación para recibir a Midland en el estadio "23 de Agosto", Casa indicó que "venimos trabajando bien", destacando que "asimilamos el mensaje futbolístico del técnico". "Tenemos que correr y completar jugando bien al fútbol", agregó con convencimiento.

Anticipó que el lunes "nos enfrentaremos a un rival distinto, en un contexto diferente" y subrayó que el equipo jugará "con la misma mentalidad y dinámica". "Representamos una institución grande y por ello vamos para adelante", enfatizó.

Además, se mostró "profundamente agradecido" con los hinchas, elogiando el marco del partido disputado en Salta, al que calificó como "extraordinario". "Estamos tan ilusionados como la gente y trabajaremos al máximo para tener un buen año", aseveró finalmente.

Victoria salteña

El viernes por la noche, Gimnasia y Tiro empezó la temporada con el pie derecho. El "albo" se impuso por 2 a 1 a Colegiales en el "Gigante del Norte", en el marco de la primera fecha de la Primera Nacional.

Es así que el equipo de la vecina provincia de Salta arrancó el campeonato con tres puntos en su casa. El equipo encabezado por Teté Quiroz tendrá su próxima presentación el fin de semana que viene, en su visita a Patronato, cuyo entrenador es un viejo conocido: Rubén Forestello.

Gran triunfo de Acassuso

cassuso se estrenó en el certamen de la segunda categoría del fútbol argentino. Le tocó enfrentarse a Chaco For Ever como local y se quedó con los tres puntos tras haber ganado por 2 a 0. De esta manera, Acassuso obtuvo su primer triunfo de la temporada. A falta de algunos partidos por disputarse, mira a todos desde lo más alto junto a Ferro (también ganó por la misma diferencia). El próximo compromiso también lo tendrá en condición de local y se enfrentará a Racing de Córdoba.

Por otro lado, Ferro inició una nueva temporada de la Primera Nacional de la mejor manera posible: venció 2 a 0 a San Telmo como visitante. El equipo de Sergio Rondina jugó un buen partido y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. Así, con goles de dos juveniles, el “verdolaga” pisó fuerte en la Isla Maciel y sumó sus primeros tres puntos del campeonato. En la próxima fecha recibirá en Caballito a San Miguel.