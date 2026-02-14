“Abuelas” sustrajeron más de 500 mil pesos en el casino

Dos mujeres, de 86 y 65 años, robaron la suma de 532 mil 650 pesos en un casino del centro de la capital provincial. Las sospechosas fueron descubiertas cuando uno de los apostadores alertó la pérdida de un fajo de billetes. El damnificado solicitó que se observen las cámaras de seguridad del lugar y luego llamaron a la Policía. Fueron trasladadas a la Seccional 1°.

El curioso hecho sucedió días pasados en el interior de una sala de juegos del microcentro capitalino, en momentos que un hombre que se encontraba apostando notó la pérdida de la suma de 400 mil pesos que tenía en su poder.

Ante esta situación, la víctima avisó lo sucedido a los encargados de la seguridad del recinto. Por esa razón, luego observaron las cámaras de seguridad para tratar de ver la secuencia de lo ocurrido.

De esta manera, se pudo observar que una mujer de avanzada edad levantó el fajo de dinero del suelo y, minutos más tarde, se lo entregó de manera discreta a otra mujer mayor de 60 años.

Tras esto, desde el casino se dio aviso al Sistema 911 y de manera inmediata se constituyeron las agentes, quienes se entrevistaron con las sospechosas y las trasladaron a la Seccional 1°.

En la unidad, las uniformadas procedieron a revisar las pertenencias de las inculpadas y así encontraron el monto de 532 mil 650 pesos, que estaban ocultos entre las vestimentas de una de ellas.

Finalmente, al proceder a identificarlas se supo que la mujer que levantó el dinero tiene 86 años y su cómplice, 65.