Con condena en suspenso, intentó robar un camión

Efectivos policiales detuvieron a dos jóvenes, de 18 y 22 años, mientras forzaban la puerta de un camión que estaba estacionado para robar las pertenencias del interior. El vehículo se encontraba en el barrio Gorriti de la capital jujeña, en donde se desarrolló la persecución a los sospechosos antes de la aprehensión. El mayor de ellos tenía medidas restrictivas y una condena de ejecución en suspenso.

El intento de robo fue detectado el pasado viernes a la madrugada, cuando en el Centro de Monitoreo observaron que en la esquina de la avenida El Éxodo y la calle San Antonio, del mencionado sector barrial capitalino, dos sujetos estaban intentando violentar la puerta de la cabina de un camión Mercedes Benz de color rojo.

Ante esta situación registrada mediante las cámaras de seguridad ubicadas en el lugar señalado, se dio aviso de inmediato al personal policial que recorría calles capitalinas. De esta manera, alrededor de las 4 una comisión del Grupo Especial Motorizado de la Policía arribó al escenario del hecho.

Como consecuencia de la presencia de los agentes, los sospechosos comenzaron a darse a la fuga a pie por las calles aledañas. Así fue cómo se dio inicio a una persecución por las inmediaciones del barrio Gorriti.

Sin embargo, la huida les duró poco tiempo a los jóvenes de 18 y 22 años, porque fueron alcanzados a los pocos metros por los uniformados.

De acuerdo a la información policial, uno de los inculpados esgrimió una botella de vidrio cortada en su intención de atacar a los efectivos, pero él y su cómplice fueron reducidos utilizando la fuerza mínima indispensable, antes de que pudieran causar daños al vehículo o poner en riesgo a terceros.

Tras lograr ser retenidos, los agentes procedieron a consultar sus identidades en la base de datos del Centro de Investigación y Análisis Criminal (Ciac). Esto arrojó el resultado de que el detenido de 22 años poseía medidas restrictivas y una condena de ejecución en suspenso.

Finalmente, los sospechosos fueron trasladados a la Seccional 2° donde quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.