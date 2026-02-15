Real Madrid goleó 4 a 1 y es nuevamente el líder

Real Madrid demostró su jerarquía y aplastó a la Real Sociedad por 4 a 1 en un partido correspondiente a la vigésimo cuarta fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio "Santiago Bernabéu".

Los comandados por Alvaro Arbeloa los convirtieron Gonzalo García, a los 5 minutos del primer tiempo, Vinicius por duplicado de penal, a los 25' del mismo periodo y a los 3' del complemento, y Federico Valverde, a los 31' de la etapa inicial.

Por su parte, el tanto para la visita lo anotó Mikel Oyarzabal desde los doce pasos, a los 21 minutos del primer periodo.

Con este resultado, el elenco blanco alcanzó momentáneamente la cima del campeonato español con 60 puntos, pero dependerá del resultado del duelo entre el Barcelona (segundo con 58) y el Girona, pactado para el próximo lunes.

Real Madrid aprovechó las fragilidades defensivas de la Real Sociedad en la primera mitad, dado que cada vez que intentaban atacar, los de la capital española lo hacían con claridad y sin demasiada resistencia por parte de sus rivales.

Tal es así que el marcador se abrió en una de las primeras acciones del cotejo con un tanto de Gonzalo García, quien punteó al fondo de la red un preciso envío desde la derecha del inglés Trent Alexander Arnold.

La visita logró descontar por medio de Mikel Oyarzabal desde el punto penal, pero el "merengue", por la misma vía, no solo se volvió a adelantar, sino que en la segunda mitad puso el 4 a 1 definitivo, ambos en los pies de Vinicius.

Previo al último tanto del brasileño, el uruguayo Federico Valverde abrió el pie y colocó el balón en el ángulo superior derecho del arquero Álex Remiro para ampliar la diferencia.

En el resto de encuentros en la jornada de ayer fueron: Sevilla y Alavés igualaron 1 a 1; Getafe se impuso a Villarreal por 2 a 1 y en Catalunya, Espanyol no pudo pasar del empate 2 a 2 ante Celta de Vigo.

Para hoy

Uno de los partidos de hoy será Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, se jugará en Butarque y no en Vallecas.

La organización del fútbol español decidió cambiar de escenario para el mencionado choque de la jornada 24 por el mal estado del césped de la cancha del Rayo.

Italia: Inter derrotó a Juventus por 3 a 2

EN LA AGONÍA DEL DUELO | PIOTR ZIELINSKI LE DIO LA VICTORIA A INTER SOBRE JUVENTUS.

Inter de Milán consiguió un agónico triunfo como local por 3 a 2 ante Juventus de Turín, en un partido válido por la vigésimo quinta jornada de la Serie A de Italia. Con Lautaro Martínez como titular, los goles para los “nerazurri” los convirtieron Andrea Cambiaso en contra, a los 17 minutos del primer tiempo, Pio Esposito, a los 31’ del segundo y Piotr Zielinski, a los 45’ del mismo periodo.

En tanto, para la “vecchia signora” marcaron el propio Cambiaso, a los 26 minutos de la etapa inicial, y Manuel Locatelli, a los 38 minutos del complemento. Con este resultado, el cuadro comandado por el rumano Cristian Chivu se afianzó en lo más alto del campeonato italiano con una diferencia de 11 puntos respecto al escolta Milán, aunque los rojinegros cuentan con un duelo menos. Los locales parecían desaprovechar la superioridad numérica tras la expulsión de Kalulu en los últimos instantes de la primera mitad, pero sobre el cierre del encuentro consiguieron la agónica victoria. Con algo de fortuna por el gol en contra de Cambiaso y dos tantos en la segunda parte en los pies de Esposito y Zielinski, Inter de Milán se alejó en el liderato y comienza a acariciar el título de la Serie A.

El volante nacido en Polonia recibió la pelota en el borde del área, controló para su zurda y sacó un potente remate raso que venció al arquero Di Gregorio y sirvió para darle la victoria cuando todo parecía que el duelo finalizaría igualado.