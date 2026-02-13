Conductor alcoholizado atropelló a una joven y quedó detenido

Un siniestro vial tuvo lugar en pleno centro capitalino, cuando una joven que circulaba por la zona fue violentamente embestida por una motocicleta que no portaba patente. El hecho ocurrió en la intersección de Lavalle e Independencia y requirió la intervención urgente de múltiples fuerzas de seguridad y emergencias.

La víctima, una mujer de 26 años, sufrió un fuerte impacto que le provocó la pérdida inmediata del conocimiento, por lo que debió ser asistida de urgencia por personal del SAME y trasladada al Hospital Pablo Soria, donde permanece bajo observación médica.

En el lugar trabajó rápidamente personal de la UPCAR, quienes al realizar los controles de rigor al conductor de la moto Corven 150 cc, un joven de 23 años, detectaron que el mismo presentaba claros signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Tras someterlo al test de alcoholemia, el resultado arrojó 0,58 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente los límites permitidos por la legislación vigente.

El conductor quedó inmediatamente demorado en la Seccional 1ra y ahora enfrenta graves complicaciones legales debido al resultado positivo del test de alcoholemia, que agrava su situación procesal. Personal de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la escena del hecho para completar las pericias que serán elevadas a la justicia en las próximas horas.