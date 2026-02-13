El Same brindó más de 400 asistencias

Con el jueves de comadres se da inicio al Carnaval y en el día de ayer en la provincia marcó una jornada crítica para el sistema de emergencias.

El titular del Same Jujuy Pablo Jure calificó el saldo sanitario como "elevado" y expresó su preocupación por la naturalización del exceso de alcohol y la violencia.

Comentó que se brindaron alrededor de 400 asistencias en toda la provincia. 160 de ellas fue solamente en Capital y el resto en el interior.

Indicó que la mayoría de los inconvenientes estuvieron vinculados a la falta de control durante los festejos. La mayor causa de atención del sistema de emergencia fue la ingesta de alcohol en la vía pública. Además se registraron también hechos de violencia como ataques de patotas y se registraron además heridos con arma blanca.

Asimismo también hubo gran cantidad de siniestros viales debido a la ingesta de alcohol.

Jure comentó que el Jueves de Comadres se convirtió en una de las fechas en donde más atención se presta.

"Nos preocupa como ciudadanos ver la naturalidad con la que se está generando alcoholizarse en estos días", advirtió Jure.

El director del Same recordó que, aunque los operativos están reforzados y hay cobertura en puntos estratégicos, la seguridad depende de la conducta individual para evitar que los festejos terminen en tragedia.