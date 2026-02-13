Se despistó en la Ruta 42 y cayó a una zanja

Un siniestro vial tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de este viernes sobre la Ruta 42, en la localidad de Monterrico. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol perdió el control del rodado y terminó cayendo dentro de un zanjón de desagüe ubicado a la altura del ingreso al barrio La Caravana.

De acuerdo al testimonio de vecinos de la zona, el vehículo circulaba por la ruta cuando, por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del auto, se despistó y quedó fuera de la calzada en el interior del canal. Afortunadamente, y a pesar de la violencia del vuelco, los ocupantes del vehículo resultaron con heridas de carácter leve y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes trabajaron en la asistencia de los involucrados y en el operativo para retirar el rodado del interior de la zanja. Las autoridades locales continúan con las pericias para determinar las causas exactas que desencadenaron el siniestro.