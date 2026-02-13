22°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

pobreza
Indec
cotización del
España
Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42
pobreza
Indec
cotización del
España
Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Monterrico

Se despistó en la Ruta 42 y cayó a una zanja

Ocurrió durante la madrugada de este viernes a la altura del acceso al barrio La Caravana. 

Viernes, 13 de febrero de 2026 11:50

Un siniestro vial tuvo lugar en las primeras horas de la mañana de este viernes sobre la Ruta 42, en la localidad de Monterrico. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un automóvil Volkswagen Gol perdió el control del rodado y terminó cayendo dentro de un zanjón de desagüe ubicado a la altura del ingreso al barrio La Caravana.

De acuerdo al testimonio de vecinos de la zona, el vehículo circulaba por la ruta cuando, por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del auto, se despistó y quedó fuera de la calzada en el interior del canal. Afortunadamente, y a pesar de la violencia del vuelco, los ocupantes del vehículo resultaron con heridas de carácter leve y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos policiales y personal de emergencias médicas, quienes trabajaron en la asistencia de los involucrados y en el operativo para retirar el rodado del interior de la zanja. Las autoridades locales continúan con las pericias para determinar las causas exactas que desencadenaron el siniestro.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD