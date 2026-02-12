22°
13 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42
moto
reforma laboral
centro
Estados Unidos
Turismo
Turismo
Turismo
Carnaval
ruta 42
moto
reforma laboral
centro

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Estación carnaval hoy en Tilcara

Comparsas del interior y de la villa turística en espera del momo.

Jueves, 12 de febrero de 2026 17:52
Costumbre | Copleras de la localidad de Caspalá.

El programa Estación carnaval llega a su fin con una última presentación hoy desde el mediodía en la Estación Tilcara del Tren Solar de la Quebrada, donde la anfitriona será la intendente Sonia Pérez.

Comparsas, copleros, agrupaciones y bandas musicales de las cuatro regiones de la provincia se reunirán en la villa turística para anticipar la celebración con el momo carnestolendo a horas de su desentierro oficial en toda la región.

La apertura de las actividades será con la presentación del conjunto folclórico Los primos y alrededor de las 13 se realizará un primer pasacalle de las instituciones carnavaleras en la estación.

Organizadora/ Analía Cruz con autoridades y carnavaleros de Valle Grande.

Participaran las comparsas Come tusca (de Palma Sola), Paso de fuego (Santa Clara), Indios ottaws (San Salvador de Jujuy), Los alegres de Huacalera, y otras más las comparsas locales: Pocos pero locos, Los gosairas, Los pecha pecha, Los caprichosos y demás.

Después del mediodía se realizará un contrapunto de copleros, se presentarán ballets de danzas folclóricas y se recibirá a la comparsa Los Canchi canchis que hoy desentierra al momo carnestolendo.

Alrededor de las 17 se chayará el mojón y el conjunto musical Frescura cerrará la jornada de Estación carnaval, dando lugar a un segundo pasacalle de comparsas por el pueblo coordinado por Analía Ruíz, secretaria de Gestión de la Gobernación, organizadora de la promoción del carnaval jujeño.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD