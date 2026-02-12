Estación carnaval hoy en Tilcara

El programa Estación carnaval llega a su fin con una última presentación hoy desde el mediodía en la Estación Tilcara del Tren Solar de la Quebrada, donde la anfitriona será la intendente Sonia Pérez.
Comparsas, copleros, agrupaciones y bandas musicales de las cuatro regiones de la provincia se reunirán en la villa turística para anticipar la celebración con el momo carnestolendo a horas de su desentierro oficial en toda la región.
La apertura de las actividades será con la presentación del conjunto folclórico Los primos y alrededor de las 13 se realizará un primer pasacalle de las instituciones carnavaleras en la estación.
Participaran las comparsas Come tusca (de Palma Sola), Paso de fuego (Santa Clara), Indios ottaws (San Salvador de Jujuy), Los alegres de Huacalera, y otras más las comparsas locales: Pocos pero locos, Los gosairas, Los pecha pecha, Los caprichosos y demás.
Después del mediodía se realizará un contrapunto de copleros, se presentarán ballets de danzas folclóricas y se recibirá a la comparsa Los Canchi canchis que hoy desentierra al momo carnestolendo.
Alrededor de las 17 se chayará el mojón y el conjunto musical Frescura cerrará la jornada de Estación carnaval, dando lugar a un segundo pasacalle de comparsas por el pueblo coordinado por Analía Ruíz, secretaria de Gestión de la Gobernación, organizadora de la promoción del carnaval jujeño.