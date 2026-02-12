Estación carnaval hoy en Tilcara

El programa Estación carnaval llega a su fin con una última presentación hoy desde el mediodía en la Estación Tilcara del Tren Solar de la Quebrada, donde la anfitriona será la intendente Sonia Pérez.

Comparsas, copleros, agrupaciones y bandas musicales de las cuatro regiones de la provincia se reunirán en la villa turística para anticipar la celebración con el momo carnestolendo a horas de su desentierro oficial en toda la región.

La apertura de las actividades será con la presentación del conjunto folclórico Los primos y alrededor de las 13 se realizará un primer pasacalle de las instituciones carnavaleras en la estación.

Organizadora/ Analía Cruz con autoridades y carnavaleros de Valle Grande.

Participaran las comparsas Come tusca (de Palma Sola), Paso de fuego (Santa Clara), Indios ottaws (San Salvador de Jujuy), Los alegres de Huacalera, y otras más las comparsas locales: Pocos pero locos, Los gosairas, Los pecha pecha, Los caprichosos y demás.

Después del mediodía se realizará un contrapunto de copleros, se presentarán ballets de danzas folclóricas y se recibirá a la comparsa Los Canchi canchis que hoy desentierra al momo carnestolendo.

Alrededor de las 17 se chayará el mojón y el conjunto musical Frescura cerrará la jornada de Estación carnaval, dando lugar a un segundo pasacalle de comparsas por el pueblo coordinado por Analía Ruíz, secretaria de Gestión de la Gobernación, organizadora de la promoción del carnaval jujeño.