Federico Gatti: "La reforma laboral es necesaria, pero no es suficiente"

Horas después de la aprobación de la reforma laboral en el Senado, el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, Federico Gatti, destacó esta mañana que la norma "es necesaria para generar empleo pero no es suficiente", ya que hace falta una "reforma tributaria" y una mayor actividad económica para "mejorar la rentabilidad de las empresas".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el empresario afirmó que la aprobación de la modernización laboral "es algo positivo" y se esperanzó con que "no haya muchos más cambios cuando el proyecto se trate en la Cámara de Diputados". "Hay que modernizar el sistema laboral argentino, que hace ya más de 10 años que no genera empleo privado en blanco y que lo que hace la actual ley es precarizar las relaciones laborales. Pero así como es necesaria una reforma laboral para crear empleo, también decimos que no es suficiente. O sea, no porque se apruebe en el corto plazo esta ley de modernización laboral va a generar inmediatamente incentivos para la creación de empleo", agregó.

El referente industrial sostuvo que "era necesario actualizar el marco normativo para hacer más moderna la relación entre el empleador y el empleado, pero que esto debe venir de la mano con una reforma tributaria, que es donde realmente están la mayor parte de incentivos para la generación de empleo y para que Argentina crezca".

Gatti indicó que "estos incentivos que hay que generar son sobre todo para las pymes, que es donde hay mayor cantidad de empleo precarizado", y explicó que eso ocurre "porque se produce una cuestión defensiva de las empresas para no generarse conflictos con los juicios laborales". "En las pequeñas empresas hay más del 80% del empleo en negro. Para este pequeño empresario la modernización laboral es una ley moderna que le permitirá contratar sin poner en riesgo el futuro de su empresa si tiene algún problema laboral, porque la litigiosidad en Argentina es una de las más altas del mundo", aseveró.

Consultado sobre el impacto de la ley en la provincia, expresó que "Argentina comparada con el mundo tiene una tasa altísima de juicios laborales y Jujuy comparada con otras provincias también, pero eso esta ley es importante para el empresariado jujeño". Además, afirmó que "otro dato importante para Jujuy y para el norte es el tema de poder firmar convenios regionales o por empresas, por sobre los convenios colectivos nacionales". "Hoy, un comerciante de Jujuy está atado a lo que se resuelva en la paritaria entre el gremio de comercio y una cámara empresaria en Buenos Aires, en donde un empresario de Jujuy tiene que pagarle a un empleado lo mismo que gana un empleado de un shopping en Buenos Aires, en donde hay un volumen de ventas totalmente distinto y el salario tiene que ser igual porque así lo dice la ley. A partir de que entre en vigencia la nueva ley, se podrán firmar convenios regionales que tengan una mirada muy directa de lo que es la realidad de cada una de las regiones. Obviamente un comercio en una calle de Jujuy no factura lo mismo que un comercio en un shopping en Buenos Aires, entonces el convenio puede estipular distintas condiciones laborales para ser competitivos y para poder vender y no seguir perdiendo oportunidades de crecimiento", se explayó.

El empresario reiteró que "la ley es necesaria, pero no es suficiente" ya que "no es que la ley va a generar un boom de mano de obra porque hacen falta también cambios tributarios y también es muy importante el tema de infraestructura para la producción". Y añadió: "Para generar empleo, inversión y dinamismo en la actividad del norte argentino en general y en Jujuy en particular, necesitamos que la competitividad se genere con reglas claras".

Para Gatti, "también es importante el salario dinámico porque hoy la redacción de los convenios colectivos marca que a igual trabajo, igual paga, que es un concepto socializante". "El empleador hoy no le puede pagar diferente a un empleado que se destaca porque el convenio colectivo no lo establece, pero a partir de ahora uno puede premiar al trabajador que tenga más productividad, con lo cual es un beneficio tanto para el trabajador, porque se lleva un plus salarial, como para la empresa, que mejora su productividad y genera mejores condiciones de rentabilidad".

Interrogado sobre la situación que atraviesa actualmente el sector industrial de la provincia, afirmó que "está sufriendo una caída muy importante por la caída del consumo masivo" y destacó que "el PBI industrial viene cayendo en la Argentina por segundo año y hay una situación bastante complicada porque hay un mercado interno en muchos aspectos recesivo y con costos que siguen siendo altos, tanto impositivos como en las tasas municipales".

"Jujuy tiene proyectos importantes en cuanto al desarrollo minero y algunos proyectos están dentro del RIGI, con lo cual van a generar una inversión muy importante y eso, obviamente viene de la mano de la toma de trabajadores. Pero hoy competimos con Brasil, competimos con Chile, competimos con Paraguay y competimos con el resto de la Argentina, por lo que es necesario que las rutas se encuentren en buen estado para trasladar la producción", concluyó Gatti.