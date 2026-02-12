Tomás necesita ayuda para ser operado

Tomás Costilla es un niño de apenas 4 años de edad que este 27 de febrero debe viajar hacia el hospital Garrahan para ser sometido a una cirugía de reconstrucción laringotraqueoplastía.

Su familia pide ayuda a la ciudadanía para poder juntar el dinero que implica el viaje y la estadía hasta la provincia de Buenos Aires.

Carolina Palacios es la mamá de Tomás y comentó a El Tribuno de Jujuy que “la cirugía que le hacen a mi niño es para sacar la estenosis subglótica grave que él tiene y esta cirugía solo la realizan en el hospital Garrahan.

Esta intervención permitirá colocar una prótesis en la laringe de Tomas que permitirá unir los extremos para el pase de oxígeno para que sus cuerdas vocales puedan tener movilidad.

“Con esta cirugía vamos a saber si mi hijo va a poder hablar o no. Ahora solo emite sonidos”.

Quienes puedan colaborar la familia de Tomás pueden hacerlo en el alias carotomas22 a nombre de Carolina del Carmen Palacios.

El hecho

Cuando el niño tenía apenas ocho meses, un poste de madera cayó sobre su cabeza, luego de que un vecino en estado de ebriedad provocara el siniestro, dejándolo en grave estado y con serios problemas de salud.

Todo ocurrió la tarde del 30 de octubre de 2022 en un tramo del pasaje Río Yacoraite del barrio Mariano Moreno de la capital jujeña. En esas circunstancias, un hombre identificado como Cristian Norberto Aiza, conducía un vehículo utilitario marca Peugeot Partner, ploteado hasta la luneta con la firma comercial de una empresa de servicios logísticos y en estado de ebriedad. En el momento que ingresó al pasaje donde había al menos diez niños jugando, hizo marcha atrás y derribó un poste de madera, provocando que cayera hacia la puerta de una vivienda, donde estaba el bebé de ocho meses, en los brazos de su hermano de 16.

El pesado poste cayó sobre la cabeza de la criatura de ocho meses, mientras que un grupo de vecinos intentó linchar a Aiza, quien solo se mostraba preocupado por el estado en que se encontraba su vehículo utilitario.

Como consecuencia del violento impacto, Tomás sufrió un paro respiratorio, a raíz de politraumatismo craneal grave, además de una hemorragia subdural, quedando un mes en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Materno Infantil "Héctor Quintana" de la capital jujeña, otro periodo en terapia intermedia y varios meses más en sala verde. Dentro de su estadía de terapia, el bebé se contagió de un adenovirus, que se aloja en la garganta y lamentablemente no hay en el mundo medicación para ese tipo de virus. A raíz de esto, el bebé también quedó con una secuela en los pulmones.

"Es un verdadero milagro que Tomás esté hoy aquí con nosotros; el poste que cayó sobre su cabeza le dejó graves secuelas que las estamos tratando, para poder mejorarle su calidad de vida. Sabemos que es un proceso muy largo, pero junto a mi marido damos todo día a día para que la salud de mi hijo evolucione de la mejor manera", le dijo a nuestro diario Carolina Palacios, madre del niño.

Desde ese entonces, Tomás Costilla requiere de una traqueotomía para respirar y tiene una estenosis subglótica de grado tres, afectando su habla y respiración.