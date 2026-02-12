Imposición del nombre Fortunato Ramos al escenario del Alborozo Humahuaqueño

Esta noche a las 21 en la explanada del monumento a la Independencia en Humahuaca, autoridades municipales, folcloristas y pueblo en general homenajearán al acordeonista Fortunato Ramos e impondrán su nombre al escenario del Alborozo Humahuaqueño.

En esta jornada se honrará a una de las figuras más prominentes del folclore tradicional quebradeño, quien contribuyó a la preservación y difusión del folclore humahuaqueño, como expresión viva de la identidad cultural del pueblo.

La intendente de Humahuaca, Karina Paniagua señaló que será un justo reconocimiento al patrimonio cultural viviente de Humahuaca en el marco del 49° Alborozo Humahuaqueño.

A través del Decreto Nº 1540 – MH – 2026 se impondrá el nombre “Maestro Fortunato Ramos” al escenario del Alborozo Humahuaqueño, posteriormente se exhibirá el documental Maestros y discípulos.

Paniagua junto a su secretario de Educación y Cultura municipal, Marcelo Cáceres entregará reconocimientos al acordeonista y a su señora esposa Adelina Vale.

Asimismo se otorgarán otros reconocimientos como Patrimonio cultural viviente a los instrumentistas José Castro, José Eugenio González y José Sergio Toconás (quienes se desempeñaron como acompañantes del recordado músico Ricardo Vilca).

Además se presentará oficialmente el carnavalito “Alborozo Humahuaqueño” interpretado por Luis Vega e Irma Mamani con el acompañamiento del grupo Cacharpaya, dando inicio al espectáculo musical dedicado al homenajeado.

En el intervendrán Tomás Lipán, Candelaria Díaz, Resistencia Mamani y Piedra andina.