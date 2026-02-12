La Casa del Jubilado festejó el Jueves de Comadres al ritmo del carnaval

La Casa del Jubilado volvió a convertirse en un punto de encuentro para todas las afiliadas de la institución que participaron del festejo por el tradicional "Jueves de comadres", una propuesta que combinó música, baile, colores y toda la alegría del carnaval jujeño.

"No hay carnaval sin alegría, ni sonrisas, ni colores, son las mujeres las que le dan ese toque único", expresó Barengo.

El salón, decorado con colores tradicionales, recibió a las asistentes desde horas de la mañana. Entre saludos, risas y charlas, la institución reafirmó su rol como un espacio de contención y encuentro para los adultos mayores, promoviendo la participación a través de diferentes actividades y la vida social.

ENTREGA DE PREMIOS/ UNA DE LAS GANADORAS DURANTE EL SORTEO.

La jornada comenzó con una propuesta gastronómica para todos los gustos que incluyó picante de pollo, empanadas, sándwiches de miga, pizzas y torta. Las mesas se colmaron, generando un ambiente familiar, donde cada plato fue excusa para conversar y reencontrarse.

Desde la organización destacaron que estas actividades no sólo buscan celebrar una tradición popular, sino también fomentar hábitos saludables de socialización y acompañamiento, fundamentales para el bienestar emocional de las personas mayores.

Música y baile

Con el correr de la tarde, la propuesta sumó espectáculos y entretenimiento. Norma de América se presentó en vivo con un repertorio cargado de canciones que ya son un clásico en estas épocas, además también animó la fiesta e y invito a bailar a gran parte de las presentes.

LA ALEGRÍA Y EL BAILE/ FUERON PROTAGONISTAS EN EL JUEVES DE COMADRES.

Posteriormente, se realizaron sorteos y entrega de regalos, generando sorpresa y entusiasmo entre las comadres y aportando un clima distendido a la celebración.

La palabra del presidente

Durante los festejos, el presidente de la institución, Ramón Barengo, agradeció la participación y destacó la importancia de mantener vivas estas tradiciones, "no hay carnaval sin alegría, sin sonrisas ni colores. El espíritu de los jueves de comadres es compartir y divertirse juntos", expresó.

AL RITMO DE NORMA DE AMÉRICA/ LAS JUBILADAS SE VISTIERON DE FIESTA-.

El dirigente también remarcó el compromiso de la Casa del Jubilado con el cuidado y acompañamiento del adulto mayor, señalando que, "cada propuesta está pensada para promover la integración, el esparcimiento y una mejor calidad de vida".

Trabajo durante todo el año

Más allá de los festejos especiales, la institución desarrolla de manera permanente talleres y actividades recreativas, culturales y sociales destinadas a sus socias. Estos espacios buscan estimular la participación, el aprendizaje y la contención, consolidando a la Casa del Jubilado como un lugar de referencia para la comunidad.

En ese marco, Barengo anticipó que el próximo gran evento será la celebración por el Día de la Mujer, además de la continuidad de los talleres habituales y nuevas propuestas pensadas para los meses venideros.

Jueves de comadres, una tradición que une

El Jueves de Comadres volvió a demostrar que la alegría también es parte del bienestar. Entre música, baile, comidas, risas y colores, la jornada dejó en claro que el encuentro y la compañía son pilares fundamentales para una vida activa.