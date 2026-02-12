Nueva jornada con alerta por tormentas fuertes

Comienza un nuevo día y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una nueva alerta amarilla por tormentas fuertes con probabilidades que llegan al 70%.

Para la zona de San Salvador de Jujuy y toda la zona de los valles y el ramal se anticipa para hoy una mañana con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas que podrían llegar a los 34 grados. A partir de la tarde se anuncia tormentas y tormentas fuertes para la noche.

El alerta rige para las zonas de El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara - Zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano - Zona montañosa de Humahuaca - Zona montañosa de Tilcara - Zona montañosa de Tumbaya, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local.

En Humahuaca también hay alerta por tormentas fuertes para la noche de hoy y se anticipa una temperatura máxima de 23 grados.

En La Quiaca no hay alerta por tormentas fuertes pero si se anticipa tormentas y tormentas aisladas para la tarde y noche de hoy respectivamente. La temperatura máxima llegaría a los 22 grados.