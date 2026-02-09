Rescataron a un hombre de 67 años en Tilcara

Una comitiva integrada por efectivos policiales, personal de salud y Bomberos rescató a un hombre de 67 años que presentaba una lesión en una de sus piernas en un paraje del departamento Tilcara.

El operativo se inició luego de que personal policial tomara conocimiento de que, a la altura del puente Cuchillaco sobre la Ruta Nacional 9, una persona mayor tenía dificultades para descender del lugar debido a un fuerte dolor en uno de sus tobillos.

De inmediato se conformó una comitiva integrada por efectivos de la Seccional 14°, Infantería, Bomberos, personal sanitario y un baqueano de la zona, quienes emprendieron la búsqueda durante la madrugada.

Tras los rastrillajes, lograron ubicar al hombre en inmediaciones del camino de herradura hacia el paraje Tocante, donde se encontraba acompañado por su hija.

Finalmente, el hombre fue trasladado por personal de salud al Hospital Salvador Mazza, donde recibió la atención médica correspondiente