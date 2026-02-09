Magis TV: por qué se eliminan todos los canales argentinos

El reciente acuerdo bilateral firmado entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump ha dejado al descubierto un compromiso de hierro en materia de derechos de autor, lo que conlleva a usuarios a decirle adiós a Fútbol Libre, Magis TV y Xuper TV, entre otras plataformas.

Mientras Argentina logró que se aceptaran menos de veinte de sus pedidos, Estados Unidos blindó sus intereses con más de un centenar de reclamos. El eje central de esta presión es el "combate" al entorno digital, apuntando directamente a plataformas masivas.

El documento especifica que Argentina debe establecer sistemas "eficaces y disuasorios" en los ámbitos civil y penal. Esto traduce las presiones de gigantes como la Alianza Contra la Piratería Audiovisual en políticas de Estado.

De todos modos, la movida no se limita solo a la Argentina ya que plataformas como Xuper TV y Magis TV fueron bloqueadas en varios países de la región. Al mismo tiempo, estas plataformas tomaron una decisión llamativa con respecto a varios canales argentinas: decidieron sacar de toda su grilla las señales argentinos.

La presión no se limita al software o los deportes. El acuerdo exige explícitamente aumentar los allanamientos y decomisos en los mercados más notorios de Argentina, conocidos popularmente como "Saladitas". El objetivo es erradicar la venta de ropa y productos de marca falsificados en estos centros de distribución, exigiendo un control fronterizo mucho más estricto.

Con esta firma, el Gobierno Nacional se compromete a una reestructuración de su política criminal para alinearse con los estándares de propiedad intelectual de Estados Unidos, lo que podría significar el cierre definitivo de los sitios de visualización gratuita de fútbol de Primera División en el corto plazo de este 2026.