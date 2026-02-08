"Motochcorros" abandonaron la moto tras una persecución

El Grupo Operativo Motorizado (GOM 3) de la Unidad Regional 7 intervino en la madrugada del sábado 7 de febrero tras una alerta radial por el arrebato de un teléfono celular en la zona de avenida Almirante Brown.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 5 de la madrugada, los efectivos divisaron a dos sospechosos que circulaban a alta velocidad por avenida Fuerza Aérea, lo que dio inicio a un seguimiento preventivo que se extendió por distintos sectores de la zona sur de la capital.

En su intento por evadir el control, los individuos ingresaron a los barrios Bajo Éxodo y Calsina. La persecución culminó en la intersección de calles El Milagro y Comodoro de la Colina, donde los ocupantes del rodado derraparon. Ante la proximidad del personal policial, abandonaron la motocicleta y huyeron a pie, perdiéndose entre los pastizales del sector.

El vehículo, una Keller 110 cc de color rojo con numeración limada, fue secuestrado y trasladado a la Seccional 33°, donde quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

En tanto, se realizan tareas investigativas que incluyen el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de identificar y dar con los autores del hecho.