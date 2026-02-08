28°
Q.E.P.D.

Murió Leopoldo Pantoja, reconocido artista jujeño

El velorio se realizará en la sala velatoria de Previsión Social, ubicada en Independencia N.º 1037.

Domingo, 08 de febrero de 2026 16:21

La comunidad artística de Jujuy despide con profundo pesar a Leopoldo “Leo” Pantoja, reconocido artista plástico, cuyo fallecimiento fue comunicado por su familia en las últimas horas.

A lo largo de su trayectoria, Pantoja se destacó por su compromiso con las artes visuales y por su permanente vínculo con distintas generaciones de artistas, dejando una huella significativa en el ámbito cultural de la provincia. Su obra, caracterizada por la sensibilidad, la entrega y una fuerte impronta personal, constituye un legado que seguirá siendo referencia e inspiración.

Según informó su familia, el velorio se realizará en la sala velatoria de Previsión Social, ubicada en Independencia N.º 1037, a partir de las 14:30 horas. El sepelio tendrá lugar en el Cementerio Parque El Solar, a las 16:00 horas, este lunes 9 del corriente.

Leopoldo Pantoja es despedido con afecto por familiares, amigos y colegas, quienes destacan no solo su aporte al arte, sino también su calidad humana. Su partida deja un profundo dolor, pero también un legado de belleza, sensibilidad y compromiso con la cultura local.

