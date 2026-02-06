Ordenaron la liberación de la abogada argentina detenida por realizar gestos racistas

Páez volverá a tener arresto domiciliario con tobillera electrónica en el marco de la causa que la investiga por el delito de injuria racial, cuya pena contempla entre dos a cinco años de prisión, según las leyes brasileñas.

Ahora, la defensa de Agostina, Sebastián Robles, logró que sea liberada, aunque continuará alojada con tobillera electrónica, como se encontraba hasta ahora.

"Seguirá en las mismas condiciones previas a lo que sucedió hoy al mediodía. Lo logró su defensa inmediatamente cuando se presentó a la comisaría junto al personal policial que la escoltó desde el lugar donde se encuentra alojada, comenzaron a intentar resolver una medida excepcional para que esa situación, que fue pedida por el fiscal, de prisión preventiva, para que se morigere esa condición", informó en un primer momento el periodista de C5N Diego Gabriele.

Luego de que se solicitara el arresto, la defensa de Páez ahora busca que pueda seguir el proceso en la Argentina. "La medida era desproporcionada", dijo Robles a C5N.

La abogada argentina retenida en Brasil antes de su traslado a la comisaría

A través de un video, difundido este jueves, Páez consideró que “se están vulnerando” todos sus derechos, habida cuenta que en todo momento mostró su predisposición ante las autoridades brasileñas, pero al mismo tiempo advirtió que está “muerta de miedo”.

“Necesito ayuda. Tengo miedo de verme perjudicada haciendo este video, que se me vulneren todavía más mis derechos, sobre los hechos no puedo hablar, solo decir que hay un contexto que está en la causa y que no son tenidos en cuenta sólo para perjudicarme. Espero que todo se aclare“, añadió.

Si bien la abogada no lo dijo explícitamente su reacción se habría producido en respuesta a una serie de burlas obscenas por parte de un grupo de hombres que estaban en el bar.