Un llamado al respeto por el arte periodístico, un oficio vivo hecho por gente

Desde el espacio que brinda este medio, sin intención de confrontar pero con la firme necesidad de defender y reconocer el trabajo de quienes lo hacen posible, El Tribuno de Jujuy se dirige a sus lectores para reivindicar el arte de la escritura y la información. Lo hace a través de un equipo de profesionales de distintas ramas de la comunicación, unidos por el compromiso de informar, ya sea en formato impreso o digital.

Este diario no permitirá el desprestigio de un trabajo que lleva detrás la marca y el esfuerzo dedicado de muchas personas. Su participación en la agenda cultural de la provincia (en festivales, eventos y pautas) es incuestionable y está siempre al servicio de la comunidad. Por ello, considera necesario aclarar y exigir respeto hacia quienes mantienen vivo el oficio del periodismo, en especial, el periodismo cultural.

Resulta incomprensible el desdén hacia el acompañamiento permanente y actual que brinda este medio. Este malestar surge a raíz de publicaciones en redes sociales realizadas por una gestora cultural y actriz de la provincia, a quien no se nombra por respeto, cuyos comentarios desagradables y sin filtro han mencionado en repetidas ocasiones al diario. El Tribuno de Jujuy recuerda que no busca legitimidad ajena, es ante todo, un servicio de comunicación para la comunidad.

Captura del posteo en Facebook.

Ante este posteo mal intencionado, que colocan al medio en una posición incómoda, no se entiende el trato incomprensible hacia el acompañamiento diario que se brinda. A esta persona, cabe recordar, en múltiples oportunidades se le permitió formar parte de la agenda informativa del medio sin distinción alguna.

El equipo de El Tribuno de Jujuy se compone de periodistas, fotógrafos, choferes, camarógrafos y otros roles esenciales. Cada uno es parte de un engranaje que trabaja en conjunto para cumplir con la tarea informativa a través del soporte papel, la web y el streaming. Son varias las plataformas desde las que se comparten y difunden los contenidos.

El diario espera que la comunidad siga eligiendo leer, escuchar y ver el trabajo que conlleva cada hoja escrita y cada noticia publicada. Con este mensaje, nuestro diario hace eco: no es solo una empresa privada, sino un conjunto de personas que crean, trabajan día a día y se enorgullecen de una labor que es, por y para todos los jujeños.