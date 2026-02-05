Operativo contra el narcomenudeo en Jujuy: 93 detenidos y más de 6.400 dosis incautadas en enero

El Ministerio Público de la Acusación da a conocer los resultados de las acciones desarrolladas en la lucha contra el narcomenudeo durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2026, a partir de investigaciones impulsadas por las fiscalías especializadas, tanto por hechos detectados en flagrancia como por denuncias anónimas recibidas.

Las investigaciones están a cargo de las Fiscalías especializadas de las distintas circunscripciones del MPA, con la participación de ayudantes fiscales y el acompañamiento operativo de efectivos policiales de las Brigadas de Narcotráfico, la Agencia Provincial de Delitos Complejos y cuerpos especiales, en un trabajo articulado orientado a desarticular puntos de venta y circulación de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron en numerosos puntos de la provincia, tanto en la capital como en el interior. Entre los sitios intervenidos se encuentran San Salvador de Jujuy, los barrios Campo Verde, Cuyaya y Alto Comedero, y localidades como La Quiaca, Maimará, Humahuaca, Tilcara, El Carmen, Monterrico, Perico, San Pedro y Libertador General San Martín, además de distintas unidades penitenciarias provinciales.

En ese contexto, se llevaron adelante 13 medidas de allanamiento, junto con múltiples procedimientos en la vía pública.

Como resultado del despliegue realizado durante enero, se registraron 93 personas detenidas, 71 hombres y 22 mujeres, imputadas por infracción a la normativa vigente, en hechos relacionados con tenencia de estupefacientes para consumo personal y/o con fines de comercialización.

Asimismo, se concretaron importantes secuestros de droga y elementos vinculados a la actividad ilícita, entre ellos 2.646 dosis de cocaína o pasta base y 3.827 dosis de marihuana, además de 41 teléfonos celulares, $3.297.740 en efectivo, tres motocicletas, un automóvil, cinco plantas de marihuana, dos armas de fuego y balanzas, todos puestos a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación se resaltó el valor del trabajo coordinado entre las fiscalías y las fuerzas de seguridad, y se subrayó el rol de las denuncias anónimas como una herramienta clave para iniciar investigaciones y avanzar en el combate contra el narcomenudeo en todo el territorio provincial.

Este tipo de denuncias pueden realizarse a través de la página web, https://denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia, o en cualquiera de los 156 buzones dispuestos en distintas entidades estatales y comunales, ubicados a lo largo y ancho de la provincia.