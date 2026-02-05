Jujuy consolida su liderazgo en exportaciones mineras

Con un volumen operado de 953 millones de dólares, la provincia se posicionó en 2025 como la tercera jurisdicción exportadora de productos mineros del país, destacando que este logro se alcanzó de la mano del desarrollo del litio, lo que permitió consolidar su liderazgo en el rubro, así lo anunció el gobernador Carlos Sadir.

En este sentido, precisó que Jujuy comparte el podio de provincias mineras exportadoras con Santa Cruz que totalizó operaciones por 2.383 millones de dólares y San Juan con 1.757 millones de dólares. Luego se posicionan Salta, 498 millones de dólares; Catamarca, 351 millones de dólares; y el resto del país sumó 95 millones de dólares.

De acuerdo a los registros de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, Jujuy concentró el 15,8% del total nacional de exportaciones mineras (6.037 millones de dólares).

En cuanto al acumulado de 2025, las ventas al exterior entre Jujuy, Salta y Catamarca, integrantes de la Mesa del Litio, sumaron 1.803 millones de dólares. De este volumen, el 50,2% corresponde al litio, el 22,3% a la plata y el 20,7% al oro. El resto de minerales concentra el 6,8%.