El Paso de Jama se encuentra cerrado

El paso preventivo de Jama estará cerrado este jueves 5 de enero a partir de este momento por cuestiones climatológicas.

Según análisis técnico N°04 emitido por SENAPRED que indico probables tormentas eléctricas en cordillera. El horario de cierre de atención será: el ingreso a CL a las 13 y la salida de CL a las 17.

Por parte de la secretaria de Integración regional y relaciones internacionales recomiendan mantenerse informados ante los próximos reportes oficiales.

Gendarmería en Paso de Jama: 3887483700