Paso de Jama
Turismo en Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Educación Superior
Barrio San Francisco de Álava
El tiempo en Jujuy
Humahuaca
Barrio Cuyaya
Paso de Jama
Información general

El Paso de Jama se encuentra cerrado

Jueves, 05 de febrero de 2026 12:12

El paso preventivo de Jama estará cerrado este jueves 5 de enero a partir de este momento por cuestiones climatológicas.

Según análisis técnico N°04 emitido por SENAPRED que indico probables tormentas eléctricas en cordillera. El horario de cierre de atención será: el ingreso a CL a las 13 y la salida de CL a las 17.

Por parte de la secretaria de Integración regional y relaciones internacionales recomiendan mantenerse informados ante los próximos reportes oficiales.

Gendarmería en Paso de Jama: 3887483700

