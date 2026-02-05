Un trabajador fallecido tras un derrumbe en una obra cloacal

Un terrible accidente laboral ocurrió ayer por la tarde en Humahuaca por el obra cloacal dejando como saldo un operario fallecido y otro herido.

El hecho ocurrió sobre avenida Fangio, en el barrio San José, frente al río Grande cuando una excavación de aproximadamente cuatro metros de profundidad colapsó repentinamente.

Se supo que en el lugar trabajaban tres obreros y que al momento del derrumbe dos de ellos se encontraban dentro del pozo, mientras que el tercero operaba la maquinaria.

Según el testimonio del maquinista, el terreno cedió de forma imprevista, sepultando por completo a sus dos compañeros.

Gracias el trabajo del personal apostado en el lugar lograron sacar a ambos trabajadores pero uno de ellos ya no tenía signos vitales mientras que el otro fue trasladado de urgencia al hospital General Belgrano donde recibe atención médica.

Por el momento se desconoce la identidad del hombre que murió pero su supo que la causa del deceso fue por asfixia por comprensión por el peso de la tierra al resultar sepultado.

Se descartó que en el siniestro tenga responsabilidad el maquinista ya que se le realizó test de alcoholemia el cual arrojo resultado negativo.

Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo que incluyó a Personal Policial y de Infantería, Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, Grupo Motorizado y otras dependencias locales.

La Justicia continúa recibiendo declaraciones testimoniales para determinar si la obra contaba con las medidas de seguridad y apuntalamiento necesarias para excavaciones de esa profundidad.

Un triste recuerdo

Este tipo de noticias generan el triste recuerdo de los vividos durante la jornada del 12 de septiembre de 2018 en inmediaciones de avenida Bolivia y calle Airampo del barrio 23 de agosto cuando un grupo de operarios se encontraba trabajando realizando una excavación y fueron sepultados por un desprendimiento de tierra.

Recordemos que allí trabajaban personal de la empresa Rovella Carranza quienes realizaban tareas de excavación de una zanja. Las tres víctimas, del derrumbe de varias toneladas de tierra fueron identificadas como Gastón Ponce, Rafael Martínez y Ariel Balderrama, habiendo salvado providencialmente la vida otros cuatro operarios.