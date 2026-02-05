25°
San Pedro de Jujuy
Fundación "Qispi Kay"
PALPALÁ
Pleno centro capitalino
Turismo en Jujuy
Femicidio de Tamara Fierro
Femicidio de Tamara Fierro
Educación Superior
Siniestro Vial
Barrio San Francisco de Álava

Barrio San Francisco de Álava

Se atacaron a piedrazos y fueron detenidos

Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado, con custodia policial.

Jueves, 05 de febrero de 2026 00:00
Inmediaciones | donde se registró el hecho.

Dos hombres protagonizaron un lamentable episodio en un barrio capitalino, donde se atacaron a piedrazos, fueron detenidos y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por las heridas sufridas.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 10 sobre un tramo de la calle Joaquín González, en el barrio San Francisco de Álava.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales motorizados recorrían de manera preventiva el sector, cuando personal del sistema de monitoreo 911 los alertó sobre dos personas que se agredían con objetos contundentes.

De manera inmediata los uniformados se constituyeron en el lugar, donde interceptaron a los protagonistas que presentaban lesiones y cortes en diferentes partes del cuerpo.

Uno de ellos, de 40 años, relató que un joven de 24 lo increpó y atacó con piedras, por lo que respondió a la agresión.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Subcomisaría San Francisco de Álava, donde fueron asistidos por personal médico y el menor de ellos tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio fue diagnosticado con herida cortante en mano izquierda y quedó alojado en sala de Observación con custodia policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los efectivos policiales de la dependencia policial actuante queden a cargo de las actuaciones complementarias.

 

