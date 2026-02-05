Se atacaron a piedrazos y fueron detenidos

Dos hombres protagonizaron un lamentable episodio en un barrio capitalino, donde se atacaron a piedrazos, fueron detenidos y uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por las heridas sufridas.

Según establecieron las fuentes consultadas por este diario, el hecho tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 10 sobre un tramo de la calle Joaquín González, en el barrio San Francisco de Álava.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales motorizados recorrían de manera preventiva el sector, cuando personal del sistema de monitoreo 911 los alertó sobre dos personas que se agredían con objetos contundentes.

De manera inmediata los uniformados se constituyeron en el lugar, donde interceptaron a los protagonistas que presentaban lesiones y cortes en diferentes partes del cuerpo.

Uno de ellos, de 40 años, relató que un joven de 24 lo increpó y atacó con piedras, por lo que respondió a la agresión.

Los dos sujetos fueron detenidos y trasladados a la Subcomisaría San Francisco de Álava, donde fueron asistidos por personal médico y el menor de ellos tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria".

En el nosocomio fue diagnosticado con herida cortante en mano izquierda y quedó alojado en sala de Observación con custodia policial.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los efectivos policiales de la dependencia policial actuante queden a cargo de las actuaciones complementarias.