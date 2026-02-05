"La había querido violentar cuando ella tenía 16 años"

Luego de las casi cuatro horas de audiencia en el Centro Judicial de San Pedro, Sonia Figueroa, madre de Tamara Fierro, le brindó algunos minutos en exclusiva a El Tribuno de Jujuy para narrar sus sensaciones.

"Difícil, difícil porque tuve que estar frente a frente con los asesinos de mi hija", comenzó la entrevistada. "Ellos (los tres acusados) como si nada, sostenían la mirada como si hubiera sido normal lo que hicieron. Pero gracias a Dios tuvimos testigos que dijeron todo lo que ellos sabían y nos ayudaron mucho porque coincide con las cámaras", aseguró Figueroa en referencia al dispositivo de seguridad de un vecino frente a la casa de Jairo Guerrero. Una de las imágenes que se viralizó en las redes sociales entre mayo y junio de 2025 es la del imputado utilizando una carretilla en dirección al basural en el cual fueron encontrados los restos de Fierro.

Si bien fue muy dura la situación que le tocó vivir a la mujer, lo que escuchó durante la declaración de una de las testigos fue aún más doloroso. "Una de las amigas de mi hija declaró que este tipo ya la había querido violentar (a Tamara) cuando ella tenía 16 años y yo no lo sabía. O sea, este tipo (por Guerrero) estaba acostumbrado a hacer eso y venía atrás de mi hija de alguna forma", afirmó Figueroa, quien se encontraba visiblemente emocionada.

Además la mujer, que fue la primera en declarar en el debate de ayer, se refirió a cómo los imputados por "encubrimiento agravado" buscaron eludir su responsabilidad. "Lo que me da bronca es que ellos declaran que no saben lo que llevaban, que les habían dicho que le ayude a acarrear un poco de residuos. Ellos son tan asesinos como él. No tienen lugar a decir que no sabían lo que habían hecho. Son parte, son cómplices, son asesinos los tres", subrayó.

Por último, al referirse a su hija en un día tan especial para ella y toda su familia, la entrevistada afirmó que "la recuerdo cómo era, junto a nosotros, acompañando. No era una mala persona, no era cizañera. Se equivocó de amistad, salió con la persona equivocada a compartir algo. Para mí, era mi hija y era la mejor", en referencia a la joven.

Acompañamiento

Es de destacar que desde cerca de las 8.30 en la Plaza de los Agricultores, frente al recinto judicial ubicado en la avenida Presidente Perón, se agruparon familiares y amigos de Tamara Fierro, bajo un calor que no dio tregua durante toda la mañana.

Todos llegaron para acompañar en este momento tan difícil para su madre, Sonia Figueroa. Portaban pancartas, fotos y banderas, además de la presencia de integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias y de la Casa de la Mujer María Conti. Además de hacerse sentir en el reclamo de Justicia con cantos y palabras alusivas, fueron varias las banderas y fotos que colocaron en la reja del edificio.

Este diario pudo dialogar con una amiga y vecina de toda la vida de la víctima, Guadalupe Ramos, quien describió sus sensaciones. "Es volver a revivir todo lo que pasó, pero aquí estamos más fuertes que nunca apoyando a la familia", aseguró la joven a este diario.

"Sacamos fuerza de lo que era Tamara. Porque a pesar de todas las adversidades que pasó, nunca se rindió. Más aún cuando nació su hija, de 3 años, menos se rindió. Creo que ella (por Tamara) está esperando la sentencia para poder descansar en paz", cerró una de las mujeres que más conocía a Fierro.