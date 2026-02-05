Automovilista hospitalizado tras perder el control y volcar

Un siniestro vial tuvo lugar en el acceso sur de la capital provincial, donde un automovilista perdió el control del rodado, volcó y tuvo que ser hospitalizado.

Según establecieron las fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 14.40 sobre un tramo de la avenida General Savio, a la altura de una estación de servicio ubicada en el barrio Coronel Arias.

Fue en esas circunstancias que un hombre conducía un automóvil Renault en sentido norte-sur y en un momento determinado perdió el control del rodado y terminó por volcar.

De manera inmediata los testigos del incidente vial alertaron a las autoridades y una comisión de efectivos policiales de la Seccional 31° y personal Same se constituyó en el lugar.

Allí, el personal médico asistió al conductor, único ocupante del rodado, que de manera fortuita no sufrió lesiones de gravedad, aunque tuvo que ser trasladado al hospital "Pablo Soria" donde fue diagnosticado con politraumatismo.

La misma fuente confió a este diario que el conductor, por razones que son materia de investigación, habría colisionado contra el divisorio de los carriles y volcó.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y previo a la derivación al nosocomio, sometió al protagonista a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo.

Efectivos del departamento de Criminalística realizó las pericias de rigor y luego, personal del Cuerpo de Bomberos remolcó el vehículo.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 31°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.