5 de Febrero,  Jujuy, Argentina
San Pedro de Jujuy
Fundación "Qispi Kay"
PALPALÁ
Pleno centro capitalino
Turismo en Jujuy
Educación Superior
Siniestro Vial
Turismo en Jujuy

Jujuy lideró la ocupación hotelera en el NOA en enero

La CAT destacó que el promedio provincial fue de 58,37%, con pico del 68,94% en la región Quebrada.

Jueves, 05 de febrero de 2026 00:00
MAGNETISMO | LOS PAISAJES DE LA QUEBRADA SIGUEN SIENDO LA PRINCIPAL ATRACCIÓN PARA LOS TURISTAS QUE LLEGAN A JUJUY

Según el último informe del Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Jujuy lideró los niveles de ocupación hotelera en la región NOA durante enero, con un promedio provincial del 58,37%, logrando sobresalir en un contexto nacional desafiante.

Según se indicó, esto se dio, en gran medida, por el notable crecimiento del turismo espontáneo, una tendencia en la que los viajeros deciden su visita y realizan sus reservas con muy poca antelación, atraídos por la oferta inmediata y el lugar a recorrer.

La región Quebrada fue el epicentro del movimiento, con un 68,94% de plazas ocupadas. El balance mensual arrojó estas cifras: 133.328 turistas eligieron Jujuy; se registraron 374.986 noches de alojamiento; el movimiento generó ingresos por $43.366.623.065, beneficiando directamente al comercio y los servicios locales.

Al respecto, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, señaló: "Cerramos un enero satisfactorio donde Jujuy demostró su fortaleza. Notamos este fuerte cambio en el comportamiento del viajero hacia un turismo más espontáneo, que llega a la provincia seducido por nuestra cultura y paisajes. Además, el sector de alta gama trabajó al tope de su capacidad, lo que habla de la calidad de nuestros servicios".

Tanto medios nacionales como las cámaras del sector subrayaron que Jujuy ha logrado reducir la estacionalidad, convirtiendo el verano en un periodo de alta demanda. La CAT resaltó que este liderazgo es fruto de un trabajo sostenido para que la provincia sea una opción de referencia, accesible y de alta calidad frente a otros destinos del país.

Tras este arranque, la provincia ya se proyecta hacia un mes con expectativas de ocupación plena, impulsadas por el carnaval.

 

